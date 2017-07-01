В этом году почти 500 тыс сирийцев вернулись домой

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Суббота, 1 июля 2017, 06:05

В этом году почти 500 тысяч сирийцев вернулись в свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что 440 тысяч – это внутренние переселенцы и более 31 тысячи – вернулись из соседних стран.

Большинство жителей вернулись в города Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск.

"Это значительная тенденция и значительное число", - отметили в Управлении ООН по делам беженцев.

Отмечается, что люди возвращаются, чтобы проверить свою собственность, узнать о родственниках.

При этом в Управлении считают, что 6,3 млн сирийцев остаются внутренне перемещенными лицами. Еще 5 млн проживают в соседних странах.

Согласно опросу, проведенному Управлением за последние две недели, более 80% сирийских беженцев выразили желание вернуться домой. Однако только 6% считают, что это может произойти в ближайшее время.

Темы: Сирия ООН
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