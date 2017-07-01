В Одесской области расследуют недостоверную декларацию зама мэра

В Одесской области заместителю городского головы сообщили о подозрении в представлении недостоверных сведений в электронной декларации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 366-1 УК Украины.

"Во вторник, 27 июня, заместителю городского головы в Одесской области сообщили о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации", - отметили в прокуратуре.

Установлено, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований подозреваемый с мая 2014 по апрель 2017 года был единственным учредителем частного предприятия с уставным капиталом 1 млн грн.

Однако при подаче электронной декларации за 2016 год служащий умышленно не указал о принадлежащих ему корпоративных правах.

Досудебное расследование продолжается.