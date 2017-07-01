Нидерланды будут следить за попытками ограничить свободу СМИ в Украине - посол

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Суббота, 1 июля 2017, 09:42

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен давлением, которое в последнее время оказывается в Украине на активистов-антикоррупционеров и журналистов.

Об этом дипломат заявил в интервью DT.UA.

Кломпенхаувер подчеркнул, что качественные медиа и независимые журналисты, критикующие власть - это "краеугольный камень демократии".

"Поэтому я обеспокоен, что на активистов, которые борются с коррупцией, и журналистов-расследователей оказывается давление. Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос. Нидерланды и, думаю, все наши коллеги из международного сообщества, сейчас очень внимательно смотрим на Украину и будем и дальше наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ, даже если это делается с патриотической позиции", - заявил он.

По мнению дипломата, подобные действия могут быть глупыми, и как следствие - непатриотичными.

Как известно, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций.

Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

В июле прошлого года в результате подрыва автомобиля в Киеве погиб журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. 30 июня, почти через год после трагедии, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Шеремета нет "серьезного прогресса".

Темы: СМИ международная общественность
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