Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

164 просмотра
Суббота, 1 июля 2017, 10:00

Ночью 30 июня во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

"Возле жилого дома по улице Шевченко упал, но не разорвался 122 мм артиллерийский снаряд. На улице Прокофьева в стену жилого дома попала 82 мм мина. В доме по улице Карла Маркса 120 мм мина повредила крышу. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Вместе с тем, Госпогранслужба сообщает, что вечером 30 июня боевики вели огонь по контрольному посту "Марьинка".

Обстрел начался после 21 часов и продолжался около 2 часов.

"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории, и использовали АГС-17, 82-мм минометы и стрелковое оружие. Никто из украинских защитников не пострадал", - сообщили в Госпогранслужбе.

Украинская правда

Темы: АТО Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 35 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 9 пострадали 1 июля 2017, 07:37
День в АТО: 13 обстрелов, двое раненых 30 июня 2017, 19:25
ВСУ: Боевики с танками пытаются переместить линию фронта 30 июня 2017, 15:38
powered by lun.ua
Главные новости
Наступление боевиков в "серой зоне" возле Каменки окончательно отбили
ДФС снова обесточена из-за обстрелов
Сутки в АТО: 35 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 9 пострадали
Боевики "ЛНР" угрожали ОБСЕ из-за поздравлений с Днем Конституции
Все новости
Книга

"Дорога святого Иакова": Отрывок из новой книги Звонки Матияш

Премьера

«За двумя зайцами»: как устроена будущая премьера Национальной оперы Украины