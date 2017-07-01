ДФС снова обесточена из-за обстрелов

В результате боевых действий 1 июля обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тысяч жителей)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра электроснабжение ДФС отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров.

Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников.

Украинская правда