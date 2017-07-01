Наступление боевиков в "серой зоне" возле Каменки окончательно отбили

Попытка боевиков занять новые позиции в "серой зоне" вблизи Каменки Ясиноватского района Донецкой области окончательно потерпела неудачу.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович на своей странице в Facebook.

"Попытка пророссийских НЗФ занять новые позиции в так называемой "серой зоне" вблизи н.п. Каменка окончательно потерпела неудачу. Противник, понеся большие потери в живой силе и технике, отошел на свои исходные позиции", - написал он.

По словам Мироновича, на данный момент силы АТО полностью контролируют ситуацию на этом участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщалось, 30 июня заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Александр Самарский заявил, что боевики не прекращают попытки переместить линию фронта в районе поселка Каменка Ясиноватского района Донецкой области, который находится в так называемой "серой зоне".

Украинская правда