Репутации Украины среди инвесторов вредит коррупция - посол Нидерландов

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Суббота, 1 июля 2017, 11:10

Привлекательность Украины среди иностранных инвесторов больше всего страдает от ненадежной судебной системы и коррупции.

Об этом в интервью DT.UA заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер.

По словам дипломата, за последний год в Украине выросло количество рейдерских атак и это разрушает уверенность иностранных инвесторов в Украине.

"Я намеренно употребляю слово "разрушает", потому что именно это и происходит. Инвесторы общаются друг с другом, и если что-то случается, об этом быстро узнают все", - отметил он.

"Думаю, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупции, а также ненадежную судебную систему. Даже если законы и не идеальны, все равно на них надо полагаться. Но если и законы плохие, и полагаться на них нельзя, то это уже проблема. И что с этим делать? Итак, можно сказать, что это две ключевые проблемы", - подчеркнул Кломпенхаувер.

Дипломат отметил, что сейчас Украина не настолько привлекательна для инвесторов, как могла бы быть.

Европейская правда

Темы: инвестиции коррупция
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