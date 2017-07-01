На админгранице с Крымом образовались очереди

920 просмотров
Суббота, 1 июля 2017, 12:17

С утра в субботу возле пропускного пункта "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом образовалась автомобильная очередь.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко.

По ее данным, по состоянию на 9:30 возле этого КПВВ ожидают на въезд в Крым 90 автомобилей.

Как уточнил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, по состоянию на 9:30 возле КПВВ "Каланчак" ожидают 30 машин, а в районе КПВВ "Чаплинка" очередей нет.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им пунктах пропуска.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет, отмечает издание.

Ранее украинские пограничники сообщали о возникновении очередей в течение дня 28 июня, а также в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании "пробок".

Темы: Крым авто
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД протестует против недопуска консула к украинским политзаключенным в РФ 30 июня 2017, 18:46
В крымскотатарский детский центр пришли силовики РФ - адвокат 30 июня 2017, 15:52
В Крыму из-за аварии пропал интернет и мобильная связь 30 июня 2017, 14:08
powered by lun.ua
Главные новости
Послы ЕС утвердили новые правила контроля иностранцев на границе
СБУ: к атаке вируса Petya причастны спецслужбы РФ
Наступление боевиков в "серой зоне" возле Каменки окончательно отбили
ДФС снова обесточена из-за обстрелов
Все новости
Поступить в вуз

Что нового во вступительной кампании-2017

20 фактов о Гарри Поттере

К 20-летию выхода первой книги Джоан Роулинг