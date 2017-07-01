Жара переместится на юг и восток, в остальных регионах - дожди и грозы

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Суббота, 1 июля 2017, 14:44

В ближайшие сутки жаркая погода ожидается на юге и востоке страны, в западных, северных и центральных областях жара немного спадет.

Как сообщает Укргидрометцентр, в центральных регионах, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с.

В западных и северных областях местами пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью 17-22° градуса, в северных и западных областях 13-18°; днем 23-28°, на юго-востоке Украины 30-35°; во Львовской, Волынской и Ровенской областях прохладно: 18-23°.

В Киеве 2 июля ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 16-18°, днем ​​25-27°.

 

3 июля в Украине без осадков, ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

 

По состоянию на 9:00 1 июля температура воды в Черном и Азовском морях составила 24-29°, в районе Приморского 17°; в Днепре возле Киева +23°.

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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