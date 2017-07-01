В Мариуполе начнет работу водная полиция

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Суббота, 1 июля 2017, 18:11

На Азовском побережье начнет работу водная полиция: полицейские Донетчины получили первый водный катер.

Об этом 1 июля сообщили в полиции Донецкой области.

"Три года мы мечтали охватить это направление работы. У нас достаточно большая береговая линия, более 100 км. И вскоре мы будем обеспечивать правопорядок со стороны моря. В том числе помогать пограничникам, Вооруженным силам Украины, спасательным службам, которые работают на воде в Азовском море", - отметил замглавы председателя Нацполиции, начальник облуправления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, водная полиция будет охватывать все Азовское побережье и заниматься выявлением браконьеров, проверкой плавсредств.

В настоящее время личный состав насчитывает 10 сотрудников полиции, которые прошли специальную подготовку в Запорожской области. 

 

Темы: Мариуполь полиция
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