Экс-замначальника милиции осудили за снос палаток Евромайдана в Чернигове

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Суббота, 1 июля 2017, 18:48

Апелляционный суд Черниговской области признал виновным в злоупотреблении властью и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов экс-замначальника черниговской и одесской полиции Эдуарда Гребенюка.

Как сообщает "Думская", экс-милиционера, люстрированного в конце 2014 года, приговорили к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 8500 грн, но освободили от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год.

Гребенюку инкриминировали организацию сноса палаточного городка черниговского Евромайдана 25 ноября 2013 года - именно Гребенюк отдал приказ на демонтаж. 

 

Как отметил экс-советник главы ГУНП Украины в Одесской области Владислав Сердюк, черниговский суд "создал прецедент, который может иметь последствия и для дела по разгону одесского Евромайдана", который в тот же день разогнали милиционеры и коммунальщики.

Темы: Евромайдан суд Чернигов Одесса
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