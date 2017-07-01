1 июля в АТО: ситуация относительно стабилизировалась

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Суббота, 1 июля 2017, 19:26

В зоне проведения АТО с начала суток боевики 9 раз обстреливали силы Вооруженных сил Украины, большинство обстрелов состоялись до рассвета.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО 1 июля.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие, в том числе применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение. На Приморском направлении боевики применяли оружие вблизи Донецка и на побережье Азовского моря, из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Красногоровки. Возле Водяного боевики применили 82-мм минометы, возле Широкино - гранатометы", - сообщили в штабе.

В направлении Донецка боевики вели огонь на Светлодарской дуге в районе Луганского, используя минометы различных калибров, БМП и гранатометы.

Кроме того боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении ночью силы ОРДО совершили обстрел возле Крымского из артиллерийских систем калибра 152 мм.

Темы: АТО Донбасс
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