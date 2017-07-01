МВД реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях

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Суббота, 1 июля 2017, 19:54

Министерство внутренних дел реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях.

Об этом 1 июля заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

По его словам, в рамках реформы предполагается совершенствование организационно-штатной структуры.

"Мы хотим создать полностью новую модель обеспечения общественной безопасности ... Речь идет не только о спецподразделениях, а в целом о координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами", - отметил Яровой.

"События в Днипре показали, что в вопросах работы наших подразделений на массовых мероприятиях есть определенные проблемы. В первую очередь это было непонимание ситуации руководством полиции области и отсутствие единого видения у руководителей местной власти", - отметил замглавы МВД.

Темы: МВД реформы
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