МВД реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях
Министерство внутренних дел реформирует систему безопасности на массовых мероприятиях.
Об этом 1 июля заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.
По его словам, в рамках реформы предполагается совершенствование организационно-штатной структуры.
"Мы хотим создать полностью новую модель обеспечения общественной безопасности ... Речь идет не только о спецподразделениях, а в целом о координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами", - отметил Яровой.
"События в Днипре показали, что в вопросах работы наших подразделений на массовых мероприятиях есть определенные проблемы. В первую очередь это было непонимание ситуации руководством полиции области и отсутствие единого видения у руководителей местной власти", - отметил замглавы МВД.
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