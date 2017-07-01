Еще одного российского музыканта не пустили в Украину: посещал Крым

Солиста группы "Dolphin" Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

Об этом в Facebook сообщил сам Лысиков.

"Я был в Крыму и меня не пустили в Киев. Есть такой закон и он выполнен. Это все", - сообщил он.

1 июля группа должна была выступить в Киеве на фестивале "Atlas Weekend". По сообщению Лысикова, другие участники группы смогли въехать на территорию Украины и смогут выступить.

"Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы", - отметил он.

Как известно, осенью 2016 года СБУ запретила въезд на территорию Украины почти 140 российским деятелям культуры, среди них - Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Ирина Алферова, Михаил Задорнов. В список также попали Лолита Милявская и Наташа Королева.

Радио Свобода