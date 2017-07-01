Дело Чийгоза: Защита ожидает допроса Константинова

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Суббота, 1 июля 2017, 22:51

Защита замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза ожидает, что в ближайшее время будет допрошен экс-глава Верховного Совета АР Крым Владимир Константинов.

Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, пишут "Крымские новости".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время будет допрошен Константинов и еще один депутат крымского парламента — Лентун Безазиев", - сообщил Полозов.

Он напомнил, что кроме свидетелей защиты в ходе судебного заседания был допрошен ряд лиц, имеющих отношение к Верховному Совету Крыма и Меджлису крымскотатарского народа, а также некоторые коллаборанты: Заур Смирнов, Ольга Ковитиди, Сергей Цеков. Ранее показания дал и "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время дело Чийгоза находится на стадии судебного следствия, сторона защиты завершает представлять свои доказательства. 

Как  отметил Полозов, приговор Чийгозу может быть вынесен до конца лета, ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

При этом адвокат надеется, что Чийгоз не будет отбывать наказание: для этого ведется основательная работа на разных уровнях, сообщил Полозов. 

Темы: Крым суд Меджлис Росcия
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