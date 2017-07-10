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Понедельник, 10 июля 2017, 08:00

Найцікавіше:

2007. Корова для Фірташа та інші секрети дитинства олігарха

2009. Російські військові роз'їжджають по Севастополю з ракетами

2010. Як Льовочкін став "непорозумінням" Партії регіонів

2001, вівторок

Юлія Тимошенко стала лідером Форуму національного порятунку. До цього опозиційного блоку увійшли сім партій на чолі з "Батьківщиною".

2002, середа

Парламент підтримав запит нардепа Григорія Омельченка в СБУ та ГПУ щодо перевірки інформації про підготовку вбивств народних депутатів Олександра Волкова, Юлії Тимошенко і екс-керівника "Нафтогазу" Ігоря Бакая. За словами Омельченка, цих людей хочуть вбити через те, що вони знають про злочини перших осіб держави. "Ко дню рождения папы лучшие подарки наши – трупы Игорька и Саши", – навіть процитував Омельченко одного з керівників спецгрупи, яка нібито планує злочин.

2003, четвер

"Я за жодних обставин не збираюся грати у продовження повноважень, і, тим більше, у вибори". Леонід Кучма запевняє, що не хоче на третій президентський термін.

2004, субота

СДПУ(о) на своєму з'їзді вирішила підтримати кандидатуру Віктора Януковича на посаду президента. За Януковича виступив і з'їзд НДП. А от лідер Партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах вирішив балотуватися у президенти сам.

2006, понеділок

У новоствореній Антикризовій коаліції (Партія регіонів, СПУ та КПУ) хочуть бачити і "Нашу Україну". "Президент не вважає мої дії зрадою. Під час розмови з ним я зрозумів, що він оцінює позитивно те, що відбулося", – розповів спікер Олександр Мороз. А за словами лідера ПР Віктора Януковича, вони з Ющенком мають однакове бачення перспективи розвитку держави.

НСНУ не давала нікому доручення на переговори з Партією регіонів. Однак представники "Нашої України" Юрій Єхануров та Анатолій Кінах все ж таки зустрілись з Януковичем та Морозом.

2007, вівторок

"У нас всі заробляли на вирощуванні помідорів. Ми й Дмитра теж примушували. А він хотів ходити з товаришами на поле з коровами, вічно бігав до компанії. І ми, щоб він дурака не валяв, купили і йому корову!" Мати співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа Марія Григорівна, яка мешкає у трикімнатній квартирі у Чернівцях, розповідає про дитинство найзагадковішого олігарха України.

2008, четвер

Конституційний суд двічі відмовився відкривати провадження щодо легітимності парламентської коаліції. У червні нардепи Бут та Рибаков вийшли з коаліції, і таким чином вона фактично втратила більшість.

Тим часом опозиція хоче заслухати звіт уряду Юлії Тимошенко. Віктор Янукович стверджує, що навіть знайшов голоси для її відставки.

2009, п'ятниця

– Українські правоохоронці затримали на вулиці Севастополя автотранспорт Чорноморського флоту Росії, який без будь-яких дозвільних документів перевозив крилаті ракети. Це порушує умови перебування ЧФ РФ на території України. Міністерство закордонних справ висловило росіянам рішучий протест.

– Слідчі Генпрокуратури прослуховували телефони прем'єра Юлії Тимошенко та глави Секретаріату президента Віри Ульянченко. Офіційною причиною була справа про отруєння Віктора Ющенка. Такими є висновки тимчасової слідчої комісії ВР.

2010, субота

– "Льовчкін для мене – це придорожній пил, непорозуміння у Партії регіонів". Нестор Шуфрич звинувачує главу Адміністрації президента Сергія Льовочкина у проблемах у владній команді.

Цього дня Шуфрича звільнили з посади міністра з надзвичайних ситуацій та призначили заступником секретаря РНБО.

Рік тому, після бурхливого засідання фракції регіоналів у Києві, Шуфріч підійшов до Льовочкіна та вдарив його кулаком в обличчя.

Місцеві вибори повинні проходити за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків політичних партій – про це йдеться в законі про місцеві вибори, який ухвалила Верховна Рада.

– "Ми прагнемо запобігти блокуванню вулиць, тому що по них рухаються люди, у яких теж є якісь свої питання, справи, і це заважає їм нормально жити", – так міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пояснював, чому право людини мітингувати має бути обумовлено певним законом.

Тим часом у Криму виникли великі пробки. Через приїзд президента Віктора Януковича на неформальний саміт голів держав СНД міліція зупинила рух.

2011, неділя

– Депутат Луганської міськради Роман Ландік знайшовся у Росії. Раніше його оголосили у розшук через розслідування скандальної бійки за його участю.

– Трагедія на Рівненщині. Внаслідок пожежі у будинку для людей похилого віку, загинуло 16 осіб.

2012, вівторок

– Під Українським домом у Києві триває протест проти ухвалення мовного закону Колесніченка-Ківалова. Голодувальників вже 10.

Годинник за орієнтовною ціною 150 тисяч євро помітили журналісти на руці митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона.

2013, середа

У 369,5 мільйонів гривень обійшовся держбюджету ремонт приміщень Генпрокуратури за останні три роки. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я жаліються, що не вистачає вакцин – держбюджет передбачає лише 65% необхідних коштів.

2014, четвер

– У зоні АТО зберігається напружена ситуація. Троє військових загинули, 27 дістали поранень за минулу добу. Біля пункту пропуску "Довжанський" на фугасі підірвалася бойова машина піхоти, 4 військовослужбовця загинули. У Луганську терористи обстріляли з міномета одну зі шкіл і розстріляли людей, які намагалися цьому перешкодити.

Військові підняли український прапор над міськрадою Сіверська (Донецька область) та отримали контроль над КПП "Червонопартизанськ".

– До 13 років позбавлення волі засудили відомого акордеоніста Ігоря Завадського – за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх.

Завадського звільнять через два роки.

– Майже на 50% збільшила Україна обсяги імпортованого з Європи газу за підсумками другого кварталу 2014 року. Мова йде про 568,4 млн кубометрів блакитного палива.

2015, п'ятниця

Десять українських військових звільнили з полону бойовиків у рамках Мінських домовленостей.

Двоє українських військових загинули та ще 10 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Один тиждень дав президент Петро Порошенко Міністерству внутрішніх справ для того, щоб правоохоронці затримали організаторів незаконного видобутку бурштину.

– У Києві невідомі побили бітами одного з керівників "Нафтогазу України" та члена наглядової ради "Укрнафти" Петра Столяра. 22 липня мають відбутися збори акціонерів "Укрнафти", на яких мають змінити лояльного до Ігоря Коломойського директора Пітера Ванхеке.

2016, неділя

Троє українських військових загинули та 16 отримали поранення у боях на Донецькому напрямку.

Борги Києва за комунальні послуги перевищують один мільярд гривень, заявив мер Києва Віталій Кличко. Якщо тарифи підвищать, ця сума теж стрімко зросте.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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