В Одессу на учения прибыли корабли и самолеты НАТО

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Понедельник, 10 июля 2017, 03:35

В Одессу для участия в предстоящих учениях Sea Breeze-2017 пибыли транспортные самолеты и зашло сразу три турецких судна, в том числе подводная лодка.

Об этом сообщает "Думская".

Первым прибыл турецкий фрегат F241 Turgutreis, который пришвартовался у 16-го причала морвокзала Одессы около 11:00.

 

Второй зашла подводная лодка и стала на двадцатом причале. По воспоминаниям знатоков, до этого подводные лодки заходили в Одессу около 10 лет назад.

 

Третьим зашел большой десантный корабль NL 124, который пришвартовался рядом с фрегатом около полудня.

 

Ранее, около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал хоре Мачеллариу".

 

Кроме того, как пишет издание, в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО.

Так, американский C-130J Геркулес привез дюжину специалистов-водолазов.

 

Венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

 

Примерно через 2:00 транспортники вернулись на аэродромы вылета

Учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля.

Темы: НАТО Одесса
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