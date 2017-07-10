В Киеве вечером неизвестный стрелял в велосипедиста

1365 просмотров
Понедельник, 10 июля 2017, 08:56

В Киеве на Позняках вечером в воскресенье неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту.

Об этом сообщает Facebook страница dtp.kiev.ua

"В Киеве на Позняках на Григоренко, 14, неизвестный во время конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно пошел в соседний подъезд", - говорится в сообщении.

"Пострадавший в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что к ним поступило сообщение от постороннего об этом событии. Свидетель отметил, что "дрались двое мужчин, а потом один выстрелил в другого".

"Также у нас есть сообщение из больницы о травме. Информация проверяется", - добавили в полиции.

На уточняющий вопрос, прибывал ли патруль на место, в полиции отметили, что, патруль прибыл, но там уже никого не было, кроме свидетелей.

Темы: Киев криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В центре Киева усилили меры безопасности 9 июля 2017, 13:17
Взрыв в Киеве: 23 человек переселили в общежитие 9 июля 2017, 11:27
Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево 9 июля 2017, 09:54
powered by lun.ua
Главные новости
Геращенко: Задержание российского полковника готовили полгода
Хроника 10 июля. Зачем Фирташу корова и как россияне разъезжают по Севастополю с ракетами
Агеев заявил, что его не говорили, что Россия от него откажется
Пленный военный Агеев подтвердил, что служит в РФ на контракте
Все новости
История успеха

Как Uber покорял мир: Отрывок из книги Адама Лашински

Фото

18 фотографий о местах несвободы: все, что вы не хотели бы знать