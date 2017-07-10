Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца зовет свидетелей по делу

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Понедельник, 10 июля 2017, 11:14

Адвокат задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива Раффаэлле Делла Валле призывает дать показания тем, кто был рядом с украинцем во время убийства журналистов.

Об этом он сказал журналисту в сюжете ТСН.

"Я хочу обратиться к гражданам вашей страны. Может, нас сейчас видит кто-то из тех, кто служил с Виталием, и кто во время убийства журналистов находился вместе с ним. Если такие есть, я прошу дать показания, чтобы мы могли доказать, что Виталий физически не мог стрелять", - призывает адвокат.

Делла Валле также уверен, что ему удастся оправдать Маркива.

"Дело непростое, но я докажу невиновность Виталия. Для этого нам нужны все события того дня, когда расстреляли журналистов. Фактически провести собственное следствие", - считает защитник украинца.

Кроме того, в итальянских СМИ появилась информация, что в Италии прослушивали родственников Маркива. В материалах дела приводится якобы разговор матери с подругой:

"Он мне говорит: "Мама, поведение солдат всегда зависит от поведения командующего. Как такое возможно, что мои солдаты не пьют и не стреляют друг в друга? Потому что должна быть дисциплина и хороший пример".

Сейчас мать и жена нацгвардеця категорически отказываются общаться с журналистами.

Также в сюжете говорится о том, что против Маркива свидетельствуют трое итальянских журналистов, которые будто ничего не видели, а просто общались с украинским военным.

Как сообщалось, министр МВД Арсен Аваков заявил, что Украина готова представить все документы по делу задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива.

Ранее Генпрокуратура заявила, что будет обеспечивать защиту законных интересов Маркива в судебном процессе.

Полиция Италии арестовала заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в якобы причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Как заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им. Кульчицького, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелле и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелле.

Темы: Италия Нацгвардия АТО Донбасс Славянск
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