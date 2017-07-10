Матиос прошел полиграф

3841 просмотр
Понедельник, 10 июля 2017, 11:26

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос прошел проверку на полиграфе для избежания коррупционных рисков в расследовании в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в понедельник.

Проверку проходили руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры.

"По результатам полиграфического исследования сведения, которые нуждались бы в реагировании со стороны правоохранительных органов - не установлены", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры "с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестовано судом на сумму около 1 млрд грн".

 

По поручению генпрокурора проверку военных прокуроров (в том числе заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции А. Матиос) проводили специалисты контрразведки СБУ по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств.

Украинская правда

Темы: Матиос Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Бобровников: Разговор с Матиосом о деньгах шел при свидетелях 26 июня 2017, 11:52
Матиос: Журналист соврал, что я предлагал ему $10 тысяч взятки 26 июня 2017, 08:44
Журналист Бобровников: Матиос предлагал мне взятку $10 тысяч 23 июня 2017, 13:15
powered by lun.ua
Главные новости
В Раде хотят рассмотреть представления ГПУ на 6 нардепов одним махом
Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца зовет свидетелей по делу
Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк
В РФ хотят давать украинцам паспорта при публичном отречении от Украины
Все новости
Спорт

Психологи говорят, вера в себя делает нас сильнее

Культура помнить

Как говорят о прошлом в Украине и в мире