Помощник нардепа партии Ляшко оказался на скамье подсудимых

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Понедельник, 10 июля 2017, 11:47

На скамье подсудимых оказался помощник народного депутата Украины, который пытался завладеть средствами потерпевшего в сумме 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры.
    
В прокуратуре сообщают о завершении досудебного расследования и направлении в суд обвинительного акта по подозрению действующего помощника народного депутата Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Указанное лицо преступным путем пыталось завладеть денежными средствами в крупном размере потерпевшего в сумме 200 тыс грн якобы за "крышевание" Интернет-заведения.

При получении части денежных средств злоумышленник был задержан.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде личного поручительства со стороны народных депутатов указанной партии.

По результатам предварительного расследования 4 июля 2017 обвинительный акт в производстве направлен в суд для рассмотрения по существу.

 

За совершенное преступление помощнику народного депутата Украины грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

26 января 2017 года стало известно о задержании сотрудниками Генпрокуратуры и Национальной полиции помощника народного депутата по подозрению в мошенничестве в крупных размерах.

Задержанным оказался Алексей Бевзюк, который работает у нардепа от Партии Ляшко Алексея Кириченко.

7 февраля Печерский районный суд Киева отпустил Бевзюка на поруки 5 депутатов Рады от фракции Радикальной партии.

Украинская правда

Темы: прокуратура Радикальная партия криминал
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