БПП соберется вечером поговорить о неприкосновенности Розенблата

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Понедельник, 10 июля 2017, 13:09

Вечером в понедельник фракция БПП обсудит позицию по шести представлениях Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности народных депутатов.

Об этом в понедельник в кулуарах Рады заявил председатель фракции Артур Герасимов.

"Мы выразили инициативу рассматривать этот вопрос в четверг. Что касается нашей позиции по этим представлениям - у нас вечером состоится фракция, мы этот вопрос обсудим", - сказал он.

В то же время на вопрос УП Герасимов отметил, что не видел фильма НАБУ о взяточничестве депутата Борислава Розенблата, поскольку был занят.

"Эти материалы посмотрели наши депутаты, многие из них осуждают действия нашего нардепа", - сказал он.

В то же время он отметил, что фракция будет решать свою позицию относительно неприкосновенности Розенблата без участия президента.

Как известно, 7 июля комитет Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Кравець, УП

Темы: Верховная Рада БПП неприкосновенность
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