На оккупированном Донбассе пропали без вести более 400 украинцев

На оккупированных территориях востока Украины находится 132 украинских заложника, еще 408 человека пропали без вести.



Такие данные Службы безопасности Украины обнародовала Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, на "круглом столе" в парламенте 10 июля, сообщает сайт Верховной Рады.



"Мы стараемся постоянно поднимать вопрос о поиске пропавших без вести и сегодня 408 украинцев являются пропавшими без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока продолжаются боевые действия точные цифры установить трудно", – сказала она.



"Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, речь идет и о военных, и о гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", – уточнила Геращенко.



"Государство очень болезненно относится к тому, что в Российской Федерации есть сегодня политзаключенные, десять политзаключенных, и также десятки крымских татар, которых уже более трех десятков, которые задержаны и осуждены за свою проукраинскую позицию", – отметила она.



Геращенко отметила, что нужно установить информацию о судьбе каждого человека.



"Украина требует освобождения всех политзаключенных. Нет такой международной встречи, где бы вопрос освобождения заложников не поднимался украинским президентом, МИД и прочими как приоритетный", – подчеркнула она.



"Президент передал письма о списках заложников во время своего пребывания в США вице-президенту Пенсу, и во время последней встречи с президентом Франции Макроном. Чем выше украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда считают, что для Украины ее граждане – наивысшая ценность. И значит этим нужно шантажировать", – добавила Геращенко.