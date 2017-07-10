На оккупированном Донбассе пропали без вести более 400 украинцев

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Понедельник, 10 июля 2017, 13:41

На оккупированных территориях востока Украины находится 132 украинских заложника, еще 408 человека пропали без вести.

Такие данные Службы безопасности Украины обнародовала Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, на "круглом столе" в парламенте 10 июля, сообщает сайт Верховной Рады.

"Мы стараемся постоянно поднимать вопрос о поиске пропавших без вести и сегодня 408 украинцев являются пропавшими без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока продолжаются боевые действия точные цифры установить трудно", – сказала она.

"Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, речь идет и о военных, и о гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", – уточнила Геращенко.

"Государство очень болезненно относится к тому, что в Российской Федерации есть сегодня политзаключенные, десять политзаключенных, и также десятки крымских татар, которых уже более трех десятков, которые задержаны и осуждены за свою проукраинскую позицию", – отметила она.

Геращенко отметила, что нужно установить информацию о судьбе каждого человека.

"Украина требует освобождения всех политзаключенных. Нет такой международной встречи, где бы вопрос освобождения заложников не поднимался украинским президентом, МИД и прочими как приоритетный", – подчеркнула она.

"Президент передал письма о списках заложников во время своего пребывания в США вице-президенту Пенсу, и во время последней встречи с президентом Франции Макроном. Чем выше украинская власть поднимает вопрос заложников, тем больше Путин и его команда считают, что для Украины ее граждане – наивысшая ценность. И значит этим нужно шантажировать", – добавила Геращенко.

Темы: Донбасс политзаключенные заложники Геращенко Ирина Росcия
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