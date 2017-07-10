НАТО даст Украине оборудование, чтобы расследовать кибератаки

НАТО передает Украине оборудование для расследования кибератак.



Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.



"Мы сейчас находимся в состоянии предоставлении Украине нового оборудования для ключевых правительственных институтов, властных структур, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми или иными киберударамы, поскольку реагирования на них имеет чрезвычайно важное значение", - сказал он.



Также он сообщил, что НАТО выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов.



"НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую помощь, сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины", - сказал Столтенберг.



По его словам, средства будут задействованы в таких отраслях как командование управлением, киберзащита и медицинская реабилитация.



Вместе с тем президент Петр Порошенко заявил, что последняя кибератака в Украине была организована Россией.



Как известно, 27 июня Украину атаковал массовый интернет-вирус, в частности пострадали правительственные системы.



Украинская правда