Парубий допускает: понадобится новый закон о снятии неприкосновенности

Глава Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что в парламент придется внести на рассмотрение новый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.



"Сегодня в этом вопросе есть определенная юридическая коллизия", – сказал он на брифинге в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть законопроект, который был подан в Верховную Раду, который мы отправили в Конституционный суд… Но в том законопроекте предусмотрено снятие неприкосновенности и с депутатов, и с судей. Напомню вам, что в ходе судебной реформы мы часть этого законопроекта уже решили – мы уже сняли неприкосновенность с судей", – уточнил Парубий.

"Сейчас мы проводим итоговые юридические консультации. Возможно, будет необходимость внесения нового законопроекта, поскольку старый уже потерял свою актуальность", – добавил он.

Спикер пообещал, что он внесет вопрос отмены депутатской неприкосновенности в зал, как только будет соответствующее решение профильного комитета.



Он сомневается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента на текущей пленарной неделе: "Вряд ли. Юридически это просто невозможно".



Как известно, 28 июня президент Петр Порошенко заявил, что ожидает от Верховной Рады в ближайшее время голосования за отмену "анахронизма" депутатской неприкосновенности.



"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов – раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", – сказал Порошенко.

7 июля регламентный комитет одобрил представление прокуратуры на арест народного депутата Борислава Розенблата (БПП).

Перед тем комитет не поддержал представление правоохранителей ни на Максима Полякова, ни на Андрея Лозового, ни на Олеся Довгого, ни на Евгения Дейдея.

12 июля ожидается еще рассмотрение представления на Михаила Добкина.