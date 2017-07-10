Кучма договорился с представителем США по Донбассу о постоянных встречах

Бывший президент Украины Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений Куртом Волкером.



Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер на своей странице в Facebook.



"Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в разрешении ситуации на Донбассе и поблагодарил за принципиальную позицию и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - написала она.



"Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов", - добавила Олифер.



Также указывается, что Кучма и Волкер договорились о контактах на постоянной основе.



Как известно, государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Українська правда