Ryanair, вероятно, объявит об отмене полетов в Украину – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что ирландский лоукостер Ryanair объявит об отмене полетов в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя заявления генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, Омелян отметил:

"Удивительно, что один из лучших юристов Украины не знает, что конфиденциальные условия договора разглашать запрещено, а особенно фантазировать на их тему, когда даже аэропорт Львов подписал контракт без этих позиций".

Министр напомнил о существовании указа президента, "который четко определяет задачи для Кабинета Министров Украины: увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов Европейского Союза, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели "лоу-кост".

"Премьер-министр Украины ... дал поручение министерству разработать программу развития рынка авиаперевозок, а также аэропортов: "Мы должны придумать механизм развития конкуренции на рынке перевозок - чтобы не было дискриминации, а наш перевозчик был качественным, конкурентным по ценам", речь шла о привлечении лоу-кост перевозчиков", - написал Омелян.

Министр инфраструктуры упрекнул, что наибольшие выгоды от действий правительства получит авиакомпания МАУ.

"Министерство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний. Базовая авиакомпания, и до этого никогда не чувствовала по отношению к себе дискриминационных условий, также получила максимальные скидки. Учитывая объемы перевозок, МАУ выиграет больше", - говорится в тексте сообщения.

"Учитывая тот факт, что МАУ должна около 400 млн грн в государственный бюджет, дополнительные скидки являются вообще подарком с неба. А теперь вопрос Борисполю: сколько недополучает государство из-за сверхкомфортных условий для МАУ?!", - задается вопросом министр.

"Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину.

Что хотели - то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций", - резюмировал Омелян.

Напомним, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин предполагает, что контракт с ирландским лоукостером Ryanair может быть не подписан.

Экономическая правда