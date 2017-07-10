Детективы НАБУ расследуют 381 уголовное производство

506 просмотров
Понедельник, 10 июля 2017, 15:52

В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр НАБУ.

Отмечается, что в совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 человек.

По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.

Украинская правда

Темы: НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ призывает ВР снять неприкосновенность с Полякова и других 8 июля 2017, 09:19
Лещенко пожаловался НАБУ на немецкое совместительство Розенблата 7 июля 2017, 18:02
НАБУ: Обыски в Приватбанке проводили из-за событий до национализации 7 июля 2017, 13:43
powered by lun.ua
Главные новости
Ryanair приостановил продажу билетов в Украину
Ryanair, вероятно, объявит об отмене полетов в Украину – Омелян
Закон о Донбассе уже наработан - Парубий
Генсек НАТО: прекращение огня на Донбассе нет, РФ должна вывести войска
Все новости
Интервью

Джазовые эксперименты и апельсиновый мед: разговор с музыкантами

Культура помнить

Как говорят о прошлом в Украине и в мире