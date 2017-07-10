Детективы НАБУ расследуют 381 уголовное производство

В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен.



Об этом сообщает в понедельник пресс-центр НАБУ.



Отмечается, что в совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 человек.



По материалам расследований в суд направлено 75 дел. Обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.



Украинская правда