Международные эксперты указали НАПК, как улучшить работу

Международные эксперты отмечают необходимость проведения независимой экспертизы системы е-декларирования и разработки IТ-стратегии для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Таковы первоочередные рекомендации международных экспертов, которые приводит пресс-служба НАПК.



"Независимая оценка (техническая экспертиза) системы электронного декларирования и разработка IТ-стратегии плана действий НАПК являются первоочередными рекомендациями начального отчета международных экспертов, которые работали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции в рамках проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" в течение последней недели", – отмечается в сообщении.



Эксперты считают, что экспертиза позволит выявить состояние системы, ее функционал, а проведение проверки стресс-тестами позволит найти пути ее совершенствования и модернизации.



Также это является важным условием для реализации всех функциональных полномочий НАПК, считают эксперты.



Председатель НАПК Наталья Корчак считает, что экспертизу можно провести в ближайшее время.



"Таким образом, мы получим информацию относительно имеющегося состояния системы и рекомендации по обеспечению работы реестра без сбоев", – добавила Корчак.



Как известно, весной 2017 года были перебои работы сайта электронного декларирования. Из-за этого чиновники не могли подавать свои декларации.