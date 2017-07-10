Международные эксперты указали НАПК, как улучшить работу

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Понедельник, 10 июля 2017, 16:19

Международные эксперты отмечают необходимость проведения независимой экспертизы системы е-декларирования и разработки IТ-стратегии для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Таковы первоочередные рекомендации международных экспертов, которые приводит пресс-служба НАПК.

"Независимая оценка (техническая экспертиза) системы электронного декларирования и разработка IТ-стратегии плана действий НАПК являются первоочередными рекомендациями начального отчета международных экспертов, которые работали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции в рамках проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" в течение последней недели", – отмечается в сообщении.

Эксперты считают, что экспертиза позволит выявить состояние системы, ее функционал, а проведение проверки стресс-тестами позволит найти пути ее совершенствования и модернизации.

Также это является важным условием для реализации всех функциональных полномочий НАПК, считают эксперты.

Председатель НАПК Наталья Корчак считает, что экспертизу можно провести в ближайшее время.

"Таким образом, мы получим информацию относительно имеющегося состояния системы и рекомендации по обеспечению работы реестра без сбоев", – добавила Корчак.

Как известно, весной 2017 года были перебои работы сайта электронного декларирования. Из-за этого чиновники не могли подавать свои декларации.

Темы: НАПК декларации
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