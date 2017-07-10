Столтенберг объяснил, почему НАТО не может дать Украине оружие

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Понедельник, 10 июля 2017, 16:49

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объясняет, что НАТО не может предоставить Украине оружие, этот вопрос – переговоров с отдельными членами Альянса.

Об этом он сказал 10 июля в Верховной Раде, отвечая на вопросы журналистов.

"Альянс не имеет собственного оружия как единая организация. Стран-членов НАТО имеют свои отдельные вооруженные силы и вооружения. Я знаю, что на сегодняшний день идут переговоры между Украиной и некоторыми странами альянса", – сказал генсек.

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Темы: НАТО
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