Генсек НАТО процитировал в Раде Тараса Шевченко

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Понедельник, 10 июля 2017, 17:06

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг процитировал стихи Тараса Шевченко и заявил, что НАТО тоже не все равно "как Украину злые люди усыпят, лукавые".

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в понедельник.

"Как великий украинский поэт Тарас Шевченко написал: "Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені". НАТО точно так же не все равно. Вот почему мы стоим с вашей страной со времени восстановления вашей независимости", - сказал Столтенберг

Генсек также подчеркнул, что вступление Черногории в НАТО свидетельствует о том, что "двери остаются открытыми".

Столтенберг отметил, что последствия аннексии Крыма Россией "чувствуют все свободные страны мира".

Напомним, ннеральный секретарь Североатлантического альянса в своем выступлении в Верховной Раде призвал руководство Украины к активной противодействия коррупции.

Олег Твердь, УП

Темы: НАТО
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