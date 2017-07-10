Порошенко поручил построить 100 жилых комплексов для армии

Президент Петр Порошенко поручил построить жилые комплексы для контрактников в постоянных местах дислокации.



Об этом он сказал во время заседания СНБО в понедельник.



"Мы наконец должны обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад развитие размещения контрактников", - сказал он.



"Мы демобилизовали тех, кто был мобилизован в 2014-2015 годах. У нас сейчас больше 90 тысяч контрактников заключили контракты с ВСУ. У нас 100% тех, кто находится в зоне АТО военнослужащих – на контактной основе. Но для возвращения в пункты постоянной дислокации мы должны иметь комфортное жилье. Это уже будут не казармы, а жилье для контрактников", - добавил Порошенко.



Он дал поручение, чтобы с 1 млрд гривен ресурса, который выделяется из спецфонда, обеспечили размещение "минимум 15 тысяч контрактников, которые смогут полноценно отдыхать и отойти от стандартов советской армии".



"(Нужно - ред.) обеспечить строительство в пределах 150 тысяч кв. метров жилья и создать около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой для проживания и реабилитации", - сказал Порошенко.



Александр Шумилин, УП