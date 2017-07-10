Порошенко предлагает построить завод боеприпасов по стандартам НАТО

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Понедельник, 10 июля 2017, 18:07

Президент Петр Порошенко внес предложение в Совет национальной безопасности и обороны о строительстве завода по изготовлению боеприпасов по стандартам НАТО.

Об этом он сообщил во время заседания СНБО в понедельник.

"Мною внесено предложение о строительстве завода по выработке боеприпасов с введением новейших технологий и в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам", - сказал президент.

Кроме того, Порошенко принял решение об увеличении финансирования сектора обороны и безопасности.

"Для нас на сегодняшний день построение Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов чрезвычайно важно", - сказал он.

Как сообщалось, на заседании СНБО в понедельник президент Петр Порошенко поручил построить 100 жилых комплексов для армии.

Олег Твердь, УП

Темы: Порошенко
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