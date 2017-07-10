СНБО хочет расширить санкции против России

СНБО поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкционного списка.

Об этом на брифинге в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. "Мы поручили Кабмину, СБУ и Нацбанку подать в ближайшее время предложения на заседание СНБО по расширению санкционного списка", - сказал он.

Такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом. "Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит", - добавил Турчинов.

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