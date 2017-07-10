Турчинов предположил, когда Рада возьмется за закон о деоккупации Донбасса
Законопроект о деоккупации Донбасса будет принят в Верховной Раде после консультаций со странами ЕС и США.
Об этом на брифинге в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Закон был разработан СНБО вместе с экспертами, приобщали депутатов, закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами", - сказал Турчинов.
Кроме того, он предположил, что законопроект вынесут в парламент уже в сентябре.
На вопрос журналистов, прописано ли в документе, что именно Россия оккупировала Донбасс, Турчинов сказал: "В законе это четко прописано".
Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.
Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.
В Администрации президента заявили, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон обсуждались некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса.
СМИ разведали некоторые детали нового закона о деоккупации Донбасса
Украинская правда
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