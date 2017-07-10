Турчинов предположил, когда Рада возьмется за закон о деоккупации Донбасса

Законопроект о деоккупации Донбасса будет принят в Верховной Раде после консультаций со странами ЕС и США.

Об этом на брифинге в понедельник заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Закон был разработан СНБО вместе с экспертами, приобщали депутатов, закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами", - сказал Турчинов.

Кроме того, он предположил, что законопроект вынесут в парламент уже в сентябре.

На вопрос журналистов, прописано ли в документе, что именно Россия оккупировала Донбасс, Турчинов сказал: "В законе это четко прописано".

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.

В Администрации президента заявили, что во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон обсуждались некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса.

СМИ разведали некоторые детали нового закона о деоккупации Донбасса



Украинская правда