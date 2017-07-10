Официально: Ryanair отказался от выхода на украинский рынок

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Понедельник, 10 июля 2017, 20:13

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года", - говорится в сообщении.

В Ryanair отметили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами,  включая "Международные авиалинии Украины", и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест", - добавили в компании.

Ryanair приносит извинения перед клиентами, которые уже забронировали рейсы. Им вернут средства за билеты.

Экономическая правда

Темы: авиа
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