В Москве произошел пожар в торговом центре, 14 пострадавших

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Вторник, 11 июля 2017, 01:15

В понедельник вечером, 10 июля, в Москве в торговом центре "РИО" произошел пожар.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.​

В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

"Пострадавших стало 14, двое из них доставлены вертолетом в институт Склифосовского", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.

Общая площадь задымления составила более 70 тысяч квадратных метров, при этом площадь возгорания достигала тысячи кв.м. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Темы: Росcия
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