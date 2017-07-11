ГПУ: За службу на стороне боевиков к ответственности привлечено 84 иностранца

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Вторник, 11 июля 2017, 01:58

В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности Главной военной прокуратурой, СБУ, Нацполицией привлечены к уголовной ответственности 84 иностранца, из них 64 гражданина РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту ведения властями РФ войны против Украины.

По данным ведомства, с2014 года в составе вооруженного формирования боевиков "Призрак" террористической организации "ЛНР" под эгидой пророссийской организации "United Continentale" воюют иностранцы-наемники. Основателем и координатором  "Призрака" является гражданин России А. Марков.

"Организация "United Continentale" является геополитическим движением крайнеправой направленности, созданная летом 2014 года в г. Белград (Сербия), выступающая с критикой Европейского союза и НАТО. В состав организации входят граждане Франции, Сербии, Испании, Италии, Германии, Чехии, Болгарии, Стран Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Большинство ее представителей проходили службу в иностранном легионе и участвовали в ведении боевых действий в разных странах мира", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлены личности иностранцев-наемников из организации "United Continentale", которые с июля 2014 года воюют на стороне боевиков. Они систематически проходят военную подготовку на тренировочных базах в Ростове-на-Дону.

Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на сбор доказательств их противоправной деятельности на территории Украины.

Темы: Генпрокуратура Росcия Донбасс "ЛНР"
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