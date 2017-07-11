Неизвестный сообщил о минировании вокзала в Краматорске
Вечером 9 июля неизвестный сообщил в полицию о том, что железнодорожный вокзал в Краматорске заминирован.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.
"В 21.50 в колл-центр полиции Донетчины поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в Краматорске", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Территорию вокзала оцеплено, персонал и пассажиры эвакуированы.
Сейчас проводится проверка и поиск взрывоопасных предметов. Движение поездов приостановлено.
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