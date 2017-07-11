Неизвестный сообщил о минировании вокзала в Краматорске

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Вторник, 11 июля 2017, 04:35

Вечером 9 июля неизвестный сообщил в полицию о том, что железнодорожный вокзал в Краматорске заминирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В 21.50 в колл-центр полиции Донетчины поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в Краматорске", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Территорию вокзала оцеплено, персонал и пассажиры эвакуированы.

Сейчас проводится проверка и поиск взрывоопасных предметов. Движение поездов приостановлено.

Темы: полиция
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