В Белом доме признали, что РФ угрожает кибербезопасности США

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Вторник, 11 июля 2017, 05:30

В администрации президента США признают, что Россия представляет угрозу для кибербезопасности Соединенных Штатов, однако настаивают на необходимости сотрудничать с Москвой в этой сфере.

Об этом заявила в понедельник во время брифинга "не для камер" заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, передает "Укринформ".

"Мы признаем, что Россия – это кибернетическая угроза. Но мы также осознаем необходимость общаться с нашими противниками, и когда наши противники видят силу, как это было с президентом во время встречи (с Путиным), то можно искать другие способы работать над общими интересами и искать положительные моменты, где можно было бы добиться успеха", - отметила она.

Отвечая на вопрос, планируют ли США и Россия создать совместное подразделение по кибербезопасности, Сандерс отметила, что не уверена в факте обсуждения конкретных деталей.

"Я думаю, это была просто дискуссия об угрозах кибербезопасности и потенциальных вариантах", - сказала она.

Темы: США Росcия
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