Розенблата планируют исключить из партии

"БПП "Солидарность" планирует исключить депутата Борислава Розенблата из партии.

Об этом во вторник, 11 июля, заявил заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко.

По его словам, в понедельник на заседании было принято решение об исключении Розенблата из рядов фракции. "Сейчас секретариат партии изучает вопрос, в какие партийные руководящие органы еще входит Розенблат для принятия соответствующих решений", - заявил Березенко журналистам.

На уточняющий вопрос УП, означает ли это исключение Розенблата из рядов партии, Березенко ответил, что он "это и имел в виду". Однако, по словам заместителя главы фракции БПП, Розенблата могут принять обратно во фракцию, если будет оправдательный приговор суда по его делу. "Оправдательный приговор будет основанием для рассмотрения этого вопроса (включение Розенблата назад в БПП - УП)", - сказал он.

Как известно, 7 июля Регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.



Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Романюк, УП