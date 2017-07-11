Лукашенко: Минский процесс должен продолжаться, но более энергично

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Вторник, 11 июля 2017, 11:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что минский процесс в Украине нельзя останавливать, но он должен продолжаться более энергично.

Об этом Лукашенко заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает "БЕЛТА".

"В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине. По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись. Но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", - сказал президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко считает, что война в Украине затрагивает Беларусь, ухудшает положение в сфере региональной безопасности, а также сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку.

Как сообщалось, представитель Украины в ТКГ первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляла, что Минский процесс движется "со "скоростью" улитки и черепахи".

Темы: Лукашенко
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