В России недовольны идеей регистрации для россиян в Украине

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Вторник, 11 июля 2017, 13:38

Введение в Украине предварительной регистрации для россиян может ударить по отношениям с Российской Федерацией.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин агентству ТАСС.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", – сказал он.

"У нас складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений. Это было бы прискорбно", – заявил Карасин.

Как известно, 10 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины его секретарь Александр Турчинов заявил, что с 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. По его словам, в первую очередь это будет касаться граждан России.

Турчинов сообщил, что россиянам надо будет предварительно регистрироваться он-лайн перед поездкой в Украину, предоставляя ряд данных.

Кроме того, россиян, проживающих в Украине, обяжут регистрироваться по месту пребывания.

Темы: Росcия СНБО
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