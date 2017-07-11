Порошенко: Осенью начнется новый этап пути в ЕС

Украинские власти планируют скоординировать свои действия с лидерами ЕС относительно дальнейшего сближения с Евросоюзом.



Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.



"С 1 сентября 2017 начнется качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз. Это - этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа", - написал он.



Пооршенко заявил, что в среду он с лидерами ЕС скоординирует в Киеве во время саммита "как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства".



Как известно, во вторник Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.



Работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет.



Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году - после революции достоинства.



В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.



Украинская правда