Порошенко: Осенью начнется новый этап пути в ЕС

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Вторник, 11 июля 2017, 13:53

Украинские власти планируют скоординировать свои действия с лидерами ЕС относительно дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"С 1 сентября 2017 начнется качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз. Это - этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа", - написал он.

Пооршенко заявил, что в среду он с лидерами ЕС скоординирует в Киеве во время саммита "как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства".

Как известно, во вторник Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Работа над Соглашением об ассоциации Украины и ЕС заняла 10 лет.

Работу над текстом Соглашения было завершено в 2013 году, а его подписание состоялось уже в 2014 году - после революции достоинства.

В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

Украинская правда

Темы: ЕС Порошенко ассоциация
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