На Сумщине суд закрыл Русский культурный центр

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Вторник, 11 июля 2017, 14:29

На Сумщине запретили деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области".

Такое решение принял сумской окружной админсуд, о чем сообщается на Facebook-странице учреждения.

Указывается, что судится решило управления СБУ в Сумской области.

"По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме, запрещена деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.

Украинская правда

Темы: Росcия Сумы
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