На Сумщине суд закрыл Русский культурный центр

На Сумщине запретили деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области".



Такое решение принял сумской окружной админсуд, о чем сообщается на Facebook-странице учреждения.



Указывается, что судится решило управления СБУ в Сумской области.



"По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме, запрещена деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.



Украинская правда