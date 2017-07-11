"Диверсант" Захтей, которого судят в Крыму, пошел на сделку со следствием

Андрей Захтей, которого РФ обвиняет в подготовке терактов в аннексированном Крыму, заключил досудебное соглашение со следствием.

Об этом сообщает во вторник QirimInfo со ссылкой на источник.

По словам источника, одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвокатов по соглашению.



"Досудебное (соглашение) он подписал с "зампрокурором" (Крыма – ред.) две недели назад (примерно в конце июня – ред.)", – пояснил источник.

По его словам, Захтей отказался давать показания в рамках досудебного следствия против другого фигуранта этого дела Евгения Панова, поскольку не был с ним знаком до задержания.

"По предварительной информации, после того, как дело Захтея выведут в отдельное производство, ему предъявят обвинение в хранении оружия и подделке документов. На данный момент по его делу назначены три дополнительные экспертизы", - пишет издание.

Информацию о подписании досудебного соглашения QirimInfo также подтвердил адвокат Алексей Ладин. Ему пришло письменное уведомление от следователя о том, что Захтей отказался от его услуг.

Ладин предусматривает, что подписание досудебного соглашения выгодно как следствию, так и самому Захтею.

Скорее всего по его делу подбивают финальную позицию. Спустя год у следствия, очевидно, так и не появилось доказательств его вины, и они предложили дать признательные показания. Его позиция тоже понятна – получить меньший срок за то, чего он и так не совершал", – объясняет адвокат.

Суд по делу Захтея запланирован на сентябрь.

Как известно, в январе 2017 Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

10 августа 2016 ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории полуострова.

Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращения которых погибли российские военнослужащий и пограничник, произошедших по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа 2016.

ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц, среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом.

В феврале 2017 российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

В марте Захтей написал заявление в миграционную службу РФ с просьбой лишить его российского гражданства.