"Хлебное перемирие": боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики ОРДО продолжают обстреливать мирных жителей вдоль линии разграничения, несмотря на перемирие в период сбора урожая.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook, ссылаясь на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

"Так, ночью с 10-о на 11-е июля, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, из-за обстрела повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. Еще в одном доме, по рассказам хозяев жилья, из-за попадания боеприпасов произошло короткое замыкание.

Среди мирных жителей жертв нет.

"Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Указанное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НЗФ ОРДО по дальнейшему обострению конфликта, откровенное пренебрежение Минскими договоренностями, и нежелание соблюдать перемирие, объявленное в период сбора урожая", - отмечает СЦКК.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда