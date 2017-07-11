Под Радой жгут файеры и бьют по бочкам
Под зданием Верховной Рады активисты жгут файеры и стучат в бочки, требуя снятия неприкосновенности с 6 народных депутатов.
Об этом во вторник сообщает корреспондент УП.
В частности, у активистов различные флаги: "Движение новых сил", "Самопомощь" и "Свобода". Активисты "Азова" начали посреди дороги жечь файеры.
Также среди митингующих активисты "Центра противодействия коррупции" и "Центр UA".
Как известно на вечернем заседании Верховная Рада начала рассматривать представление на 5 народных депутатов.
Роман Кравец, УП
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