Рада не сняла неприкосновенность с Дейдея

Верховная Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении.

"За" проголосовали 192 народных депутата.

На заседании в частности заслушали самого Дейдея, который попросил разрешения выступать на русском языке и заявил, что считает дело против себя политически мотивированным и призвал народных депутатов определяться лично "по совести и по закону".

Генеральный прокурор Юрий Луценко в своем выступлении еще раз подчеркнул достаточную доказательность для объявления подозрения и обоснованность представления о снятии неприкосновенности с Дейдея.

И. о главы регламентного комитета Павел Пинзеник напомнил, что комитет признал недостаточно обоснованным и немотивированным соответствующее представление Генпрокуратуры.



По мнению комитета, негласные следственно-розыскные действия проводились с нарушением законодательства, в частности якобы была нарушена тайна телефонных разговоров Дейдея.



"Вас прослушивают, вас записывают на видео", - предостерегал народных депутатов перед голосованием Пинзеник.

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