Рада разрешила правоохранителям взяться за Полякова

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Вторник, 11 июля 2017, 19:51

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.

За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

В то же время депутаты выступили против задержания и избрания Полякову меры пресечения в виде ареста, за это они отдали 125 и 111 голосов соответственно.

Поляков подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Как известно, в четверг регламентный комитет решил, что представление на Полякова "является законным и мотивированным, однако недостаточно обоснованным с точки зрения доказательной базы".

"Кроме того, Комитет выражает обоснованные предостережения относительно возможного злоупотребления властью должностными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и негласных следственных (розыскных) действий", - говорилось в решении комитета.

10 июля было обнародовано фото, на котором и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник и депутат Максим Поляков, которого этот комитет защитил от представления Генпрокуратуры, ужинали вместе.

Пинзеник и Поляков являются депутатами фракции Народный фронт. Также они оба входят в так называемую "группу Мартыненко".

Поляков и Пинзеник были среди депутатов и министров, которые брали Мартыненко на поруки в апреле, когда Соломенский райсуд Киева принял соответствующее решение.

Украинская правда

Темы: Народный фронт Верховная Рада
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